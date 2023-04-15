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Купить недвижимость возле озера в Гаркалнский край, Латвия

2 объекта найдено
Дом 8 комнатв Муцениеки, Латвия
Дом 8 комнат
Муцениеки, Латвия
8 Количество комнат 670 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
Дом 10 комнатв Муцениеки, Латвия
Дом 10 комнат
Муцениеки, Латвия
10 Количество комнат 600 м² Количество этажей 3
€ 1,000,000
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…

Параметры недвижимости в Гаркалнский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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