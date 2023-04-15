Купить квартиру в Гаркалнский край, Латвия

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Квартира 4 спальни
Bukulti, Латвия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
282 м²
€ 550,000
Пентхаус с 4-мя спальнями рядом с сосновым лесом! Эксклюзивная квартира занимающая весь п…
Квартира 2 спальни
Bukulti, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
66 м²
€ 153,450
Продается 3-х комнатная квартира в комплексе Эзерюгла. Эзерюгла - это восемь четырехэтажн…
Квартира 8 спален
Upesciems, Латвия
12 Количество комнат
4 ванных комнат
375 м²
2/2 Этаж
€ 385,000
Недвижимость бережно использовалась и поддерживалась. Качественно и элегантно меблированный …
Квартира 5 комнат
Муцениеки, Латвия
5 Количество комнат
255 м²
3/4 Этаж
€ 360,000
Двухуровневый Пентхаус в элитном посёлке, на берегу озера Суниши Элитный посёлок, на берегу …
Квартира 6 комнат
Baltezers, Латвия
6 Количество комнат
420 м²
2/2 Этаж
€ 371,000
На продажу предлагается эксклюзивный дом в Балтезерс.Дом находится в 150м до озера в очень к…
Параметры недвижимости в Гаркалнский край, Латвия
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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