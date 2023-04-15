Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. Гаркалнский край
  5. Квартиры

Купить квартиру в Гаркалнский край, Латвия

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Bukulti, Латвия
Квартира 4 спальни
Bukulti, Латвия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 282 м²
€ 550,000
Пентхаус с 4-мя спальнями рядом с сосновым лесом! Эксклюзивная квартира занимающая весь п…
Квартира 2 спальнив Bukulti, Латвия
Квартира 2 спальни
Bukulti, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 66 м²
€ 153,450
Продается 3-х комнатная квартира в комплексе Эзерюгла. Эзерюгла - это восемь четырехэтажн…
Квартира 8 спаленв Upesciems, Латвия
Квартира 8 спален
Upesciems, Латвия
12 Количество комнат 4 ванных комнат 375 м² 2/2 Этаж
€ 385,000
Недвижимость бережно использовалась и поддерживалась. Качественно и элегантно меблированный …
Квартира 5 комнатв Муцениеки, Латвия
Квартира 5 комнат
Муцениеки, Латвия
5 Количество комнат 255 м² 3/4 Этаж
€ 360,000
Двухуровневый Пентхаус в элитном посёлке, на берегу озера Суниши Элитный посёлок, на берегу …
Квартира 6 комнатв Baltezers, Латвия
Квартира 6 комнат
Baltezers, Латвия
6 Количество комнат 420 м² 2/2 Этаж
€ 371,000
На продажу предлагается эксклюзивный дом в Балтезерс.Дом находится в 150м до озера в очень к…

Параметры недвижимости в Гаркалнский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти