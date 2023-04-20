Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Курземе
  4. Дурбский край
  5. Дома

Купить дом в Дурбский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 14 спаленв Liegi, Латвия
Дом 14 спален
Liegi, Латвия
20 Количество комнат 2 ванных комнат 1 667 м² 2/2 Этаж
€ 379,990
Kомплекс Лигутской усадьбы с большим парком на живописномберегу озера Дурбе, всего в 2 км от…

Параметры недвижимости в Дурбский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти