Купить недвижимость в Дурбский край, Латвия

Дом 14 спален Liegi, Латвия 20 Количество комнат 2 ванных комнат 1 667 м² 2/2 Этаж

€ 379,990

Kомплекс Лигутской усадьбы с большим парком на живописномберегу озера Дурбе, всего в 2 км от…