Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Латгалия
  4. Даугавпилс

Купить недвижимость с видом на море в Даугавпилс, Латвия

1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты
Даугавпилс, Латвия
3 Количество комнат 140 м² 4/4 Этаж
€ 180,000
Светлая и просторная квартира в Юрмале. Главным достоинством квартиры является месторасполож…

Параметры недвижимости в Даугавпилс, Латвия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти