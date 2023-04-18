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Купить недвижимость в Даугавпилс, Латвия

4 объекта найдено
Дом 5 комнатв Даугавпилс, Латвия
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
5 Количество комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 310,000
Продается новостройка в Юрмале, Пумпури, Эзеру 52. В доме установлены деревянные окна(3ех па…
Дом 5 комнатв Даугавпилс, Латвия
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
5 Количество комнат 327 м² Количество этажей 2
€ 449,000
Продается отличный дом в Юрмале! - Три спальни, три ванных комнаты, объединённая со столовой…
Квартира 3 комнатыв Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты
Даугавпилс, Латвия
3 Количество комнат 95 м² 2/2 Этаж
€ 149,000
Выгодное предложение. Продаются двух этажные апартаменты, в новом проекте. Проект расположен…
Квартира 3 комнатыв Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты
Даугавпилс, Латвия
3 Количество комнат 140 м² 4/4 Этаж
€ 180,000
Светлая и просторная квартира в Юрмале. Главным достоинством квартиры является месторасполож…

Параметры недвижимости в Даугавпилс, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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