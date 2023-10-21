ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Латвия
Дагдский край
Квартиры
Квартиры в Дагдский край, Латвия
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью
Рига, Латвия
2
1
64 м²
Продается уютнная 2-х комнатная квартира в центре Риги Квартира: -Сделан современный рем…
€214,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом
Беверинский край, Латвия
4
113 м²
5/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
€157,640
Рекомендовать
Дом 10 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с охраняемой территорией
Рига, Латвия
10
589 м²
Предлагаем приобрести эксклюзивную недвижимость в Риге, в Старом Городе на улице Глезнотаю. …
€3,47 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Юрмала, Латвия
5
224 м²
Идеальное место для жизни и отдыха. Ухоженный участок земли 1461 м2. Дом 224м2, постройки 20…
€347,496
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Рига, Латвия
1
1
57 м²
Продается квартира с прекрасным видом на Старую Ригу, Даугаву и пристань в проекте "Kuģu 26"…
€189,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
83 м²
Продается 4-х комнатная квартира в Центре с закрытым паркингом во дворе. В полностью отре…
€194,815
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
2
1
79 м²
В продаже абсолютно новая 2x ком. квартира с террасой. Юридический статус - квартирная со…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с подвалом
Рига, Латвия
3
92 м²
6/4
Отремонтированная 3-комнатная квартира общей площадью 92 кв.м. Гостиная объединена с кухней,…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Юрмала, Латвия
2
1
50 м²
1/2
Квартира:- сделан капитальный ремонт- 1 изолированная комната.- Большая лоджия.- Вся проводк…
€103,000
Рекомендовать
Дом 30 комнат с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
30
1 993 м²
Комплекс Зданий в центре Риги на реконструкцию. Общая площадь: 1993 м2 Полезная площадь:…
€2,10 млн
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
3
200 м²
2/2
Предлагаем на продажу замечательный дом в Меллужи. Меллужи - это составная часть города Юр…
€340,780
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Spalni
Юрмала, Латвия
2
55 м²
2/4
Эксклюзивная квартира с дизайнерским ремонтом в элитном проекте “Summertime” на берегу реки …
€121,000
1
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Дагдский край, Латвия
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL