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Замки в Курземе, Латвия

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1 объект найдено
Замок с баней, замок в Лиепая, Латвия
Замок с баней, замок
Лиепая, Латвия
Площадь 1 600 м²
Латвия г.Лиепая   Охотничий замок с 20,37 га земли   Историч…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Курземе, Латвия

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