Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Курземе
  4. Квартиры

Квартиры в Курземе, Латвия

Лиепая
1
Талси
1
Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 10 спален в Лиепая, Латвия
Квартира 10 спален
Лиепая, Латвия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 1 062 м² 3/3 Этаж
€ 525,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Pape, Латвия
Квартира 4 спальни
Pape, Латвия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 130 м² 1/1 Этаж
€ 290,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 10 спален в Kapsede, Латвия
Квартира 10 спален
Kapsede, Латвия
12 Количество комнат 2 ванных комнат 1 980 м² 2/2 Этаж
€ 280,000
Уникальное свойство превращаться в жемчужину - особняк, привлекающий внимание своей простой …
Квартира 4 комнаты в Талси, Латвия
Квартира 4 комнаты
Талси, Латвия
4 Количество комнат 242 м² 2/3 Этаж
€ 850,000
Уникальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Все квартиры проданы. Дюны. Вид на море. Цена с полной отделкой. Мес…

Параметры недвижимости в Курземе, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти