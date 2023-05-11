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Коттеджи в Латвии

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Гулбенский край, Латвия
Коттедж 3 спальни
Гулбенский край, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
€ 790,000

Параметры недвижимости в Латвии

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