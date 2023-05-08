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Квартиры в Цесис, Латвия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 3 комнаты
Цесис, Латвия
Комнаты 3
Площадь 221 м²
Этаж 6/7
€ 920,000
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 6/7
€ 124,600
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
€ 117,000
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
€ 119,000
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
€ 113,400
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