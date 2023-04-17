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Купить квартиру в Цесисский край, Латвия

Цесис
6
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Цесис, Латвия
Квартира 3 комнаты
Цесис, Латвия
3 Количество комнат 221 м² 6/7 Этаж
€ 920,000
Дизайнерская квартира с двумя террасами 200 кв.м.Единственная квартира, имеющая выход на кры…
Квартира 2 комнатыв Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
2 Количество комнат 41 м² 6/7 Этаж
€ 124,600
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
Квартира 2 комнатыв Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
2 Количество комнат 40 м² 5/7 Этаж
Цена по запросу
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
Квартира 2 комнатыв Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
2 Количество комнат 40 м² 3/7 Этаж
€ 117,000
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
Квартира 2 комнатыв Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
2 Количество комнат 51 м² 4/7 Этаж
€ 119,000
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…
Квартира 2 комнатыв Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
2 Количество комнат 42 м² 3/7 Этаж
€ 113,400
Дом состоящий из 4 реконструированных деревянных зданий и центрального многоквартирного дома…

Параметры недвижимости в Цесисский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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