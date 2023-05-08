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Жильё в Цесис, Латвия

7 объектов найдено
Дом 6 комнат в Цесис, Латвия
Дом 6 комнат
Цесис, Латвия
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
€ 400,000
Квартира 3 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 3 комнаты
Цесис, Латвия
Комнаты 3
Площадь 221 м²
Этаж 6/7
€ 920,000
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 6/7
€ 124,600
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
€ 117,000
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
€ 119,000
Квартира 2 комнаты в Цесис, Латвия
Квартира 2 комнаты
Цесис, Латвия
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
€ 113,400
Дом 5 комнат в Цесис, Латвия
Дом 5 комнат
Цесис, Латвия
Комнаты 5
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
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