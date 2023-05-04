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Жильё возле озера в Carnikavas novads, Латвия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Carnikava, Латвия
Дом 7 комнат
Carnikava, Латвия
7 Количество комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 380,000
Продается дом с жилой площадью 300м2., Всего 380м2. в Дзирнезерсе. На участке есть пруд, кот…

Параметры недвижимости в Carnikavas novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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