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Дома в Carnikavas novads, Латвия

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Carnikavas novads, Латвия
Дом 6 комнат
Carnikavas novads, Латвия
6 Количество комнат 386 м² Количество этажей 2
€ 375,000
Предлагаем приобрести прекрасный просторный дом в живописном месте недалеко от моря - в посё…
Дом 5 комнат в Carnikava, Латвия
Дом 5 комнат
Carnikava, Латвия
5 Количество комнат 297 м² Количество этажей 2
€ 310,000
Продается теплый, солнечный дом в приморском природном парке Царникавы. Последняя солнечная …
Дом 7 комнат в Carnikava, Латвия
Дом 7 комнат
Carnikava, Латвия
7 Количество комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 380,000
Продается дом с жилой площадью 300м2., Всего 380м2. в Дзирнезерсе. На участке есть пруд, кот…

Параметры недвижимости в Carnikavas novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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