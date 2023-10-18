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Квартиры в Carnikavas novads, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Carnikavas novads, Латвия
Квартира 2 комнаты
Carnikavas novads, Латвия
Комнаты 2
Площадь 106 м²
Этаж 5/11
Продаётся шикарная квартира в Юрмале, 50 метров до моря. Площадь квартиры составляет 106 м².…
€330,000

Параметры недвижимости в Carnikavas novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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