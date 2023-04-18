Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. Беверинский край
  5. Квартиры

Купить квартиру в Беверинский край, Латвия

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 5 комнатв Trikata, Латвия
Квартира 5 комнат
Trikata, Латвия
5 Количество комнат 165 м² 6/7 Этаж
€ 239,975
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
Квартира 4 комнатыв Trikata, Латвия
Квартира 4 комнаты
Trikata, Латвия
4 Количество комнат 113 м² 5/7 Этаж
€ 157,640
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
Квартира 3 комнатыв Trikata, Латвия
Квартира 3 комнаты
Trikata, Латвия
3 Количество комнат 77 м² 3/7 Этаж
€ 119,660
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
Квартира 1 комнатав Trikata, Латвия
Квартира 1 комната
Trikata, Латвия
1 Количество комнат 35 м² 1/7 Этаж
€ 52,500
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…

Параметры недвижимости в Беверинский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти