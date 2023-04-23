Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Земгале
  4. Бауский край

Жильё в Бауский край, Латвия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 комнат в Ragaciems, Латвия
Дом 5 комнат
Ragaciems, Латвия
5 Количество комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 790,000
Фешенебельная и уникальная недвижимость с видом и калиткой к морю, Юрмала, Асари, морская ст…
Дом в Марупе, Латвия
Дом
Марупе, Латвия
470 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Продается эксклюзивная недвижимость в Марупе, Рижский район. Земельный участок 3500 м2, жило…
Квартира 3 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 161 м²
€ 286,642
Предлагается к продаже 4-х комнатная квартира в Bulduri, Kuldigas iela 12. Дом бвл сдан в э…
Квартира 2 спальни в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 182,858
Продаётся 3 kомнатная квартира новом проекте. Планировка: - гостиная совмещённая с ку…
Квартира 1 спальня в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 123,553
Продается меблированная квартира в центре с прекрасным расположением. Улица Нитаурес - э…
Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
1 Количество комнат 36 м² 2/6 Этаж
€ 88,200
Дом после капитального ремонта.Три новых лифта в здании.Есть отдельные счетчики для всех ком…
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат 82 м² 2/7 Этаж
€ 303,400
Предлагаем на продажу просторную квартиру с полной отделкой в самом центре Риги в новом прое…
Дом 7 комнат в Langstini, Латвия
Дом 7 комнат
Langstini, Латвия
7 Количество комнат 248 м² Количество этажей 2
€ 330,000
Прoдаём дом около озера, в тихом спальном районе Лангстини. Дом светлый и уютный, обшая пл…
Дом 7 комнат в Launkalne, Латвия
Дом 7 комнат
Launkalne, Латвия
7 Количество комнат 266 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Продайте просторный дом с ухоженным двором. Все городские коммуникации связаны с домом, ярки…
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 78 м² 2/5 Этаж
€ 145,000
Продаю 3х комнатную квартиру в реновированном доме в дюнной зоне (бывший дом Композиторов). …
Квартира 6 комнат в Рига, Латвия
Квартира 6 комнат
Рига, Латвия
6 Количество комнат 171 м² 3/5 Этаж
€ 342,000
Полностью оборудованая квартира на продажу. Особый уют гостиной придаёт камин. В ванной комн…
Квартира в Латвия, Латвия
Квартира
Латвия, Латвия
€ 1,150,000
Инвестиционный объект.

Параметры недвижимости в Бауский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти