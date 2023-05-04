Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Латгалия
  4. Балвский край
  5. Квартиры

Квартиры в Балвский край, Латвия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Балви, Латвия
Квартира 5 комнат
Балви, Латвия
Комнаты 5
Площадь 143 м²
Этаж 3/5
€ 255,000

Параметры недвижимости в Балвский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти