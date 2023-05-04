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Квартиры в Балдоне, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Балдоне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Балдоне, Латвия
2 Количество комнат 62 м² 2/3 Этаж
€ 135,000
Iecavas 5 - Новый проект, расположенный на огороженной, благоустроенной территории - дом ком…
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