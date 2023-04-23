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Дома в Бабитский край, Латвия

43 объекта найдено
Дом в Пиньки, Латвия
Дом
Пиньки, Латвия
654 м² 1/2 Этаж
€ 5,500,000
Предлагаем на продажу эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из современного двухэтажного ос…
Дом 5 комнат в Mezares, Латвия
Дом 5 комнат
Mezares, Латвия
5 Количество комнат 369 м² 1/2 Этаж
€ 950,000
Современный 2-этажный дом в поселке “Dižbārdi”. Поселок закрытого типа. Проект…
Дом 3 спальни в Liberi, Латвия
Дом 3 спальни
Liberi, Латвия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 432,000
Современный дом с бассейном в Приежциемс - между Ригой и Юрмалой. Описание: - 1 этаж: г…
Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 164 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продаётся замечательный современный таунхаус в посёлке Saliena. Тихий, благоустроенный, обжи…
Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
5 Количество комнат 306 м² 2/2 Этаж
€ 733,426
Шикарный дом с 4 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
Дом 3 спальни в Пиньки, Латвия
Дом 3 спальни
Пиньки, Латвия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 490 м²
€ 545,000
Предлагаем к продаже просторный семейный дом в 100м от реки Лиелупе в природном парке Рагака…
Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 306 м² 2/2 Этаж
€ 1,000,000
Шикарный дом с 4 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлке закрытого типа в Пиньк…
Дом 5 спален в Mezares, Латвия
Дом 5 спален
Mezares, Латвия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 236 м²
€ 360,000
Продается светлый и просторный семейный дом в Букультах. Планировка: Первый этаж-кухня, …
Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
5 Количество комнат 254 м² Количество этажей 2
€ 685,000
Продаётся качественный дом в Пиньки, Бабитская волость, поселок ''Салиена'&#…
Дом 3 спальни в Спуньциемс, Латвия
Дом 3 спальни
Спуньциемс, Латвия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 320,000
Часть Коттеджа на две семьи в «Green Village» – удачное сочетание городского комфорта с пре…
Дом 3 спальни в Спуньциемс, Латвия
Дом 3 спальни
Спуньциемс, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 997 м²
€ 550,000
Жилой дом с земельным участком сданный в эксплуатацию и Дизайн проектом для полной отделки …
Дом 4 спальни в Спуньциемс, Латвия
Дом 4 спальни
Спуньциемс, Латвия
5 Количество комнат 224 м²
€ 484,000
Продается дом в новом элитном закрытом поселке Le Jardin des Muses, в Пиньки, Бабитской воло…
Дом 3 комнаты в Dzilnuciems, Латвия
Дом 3 комнаты
Dzilnuciems, Латвия
3 Количество комнат 215 м² 1/2 Этаж
€ 320,000
Предлагаем танхаус в закрытом поселке клубного типа, который удобно расположен между Ри…
Дом 4 комнаты в Dzilnuciems, Латвия
Дом 4 комнаты
Dzilnuciems, Латвия
4 Количество комнат 220 м² 1/2 Этаж
€ 320,000
Предлагаем дом-близнец (дуплекс) в  закрытом  поселке клубного типа, который удобно распол…
Дом 4 комнаты в Dzilnuciems, Латвия
Дом 4 комнаты
Dzilnuciems, Латвия
4 Количество комнат 223 м² 1/2 Этаж
€ 320,000
Предлагаем дом-близнец (дуплекс) в полностью обустроенном поселке клубного типа, который удо…
Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
5 Количество комнат 188 м²
€ 300,000
Лучшее место в Латвии для жизни, отдыха, работы и путешествий. Тихий, благоустроенный, обжит…
Дом 7 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 7 комнат
Пиньки, Латвия
7 Количество комнат 475 м² Количество этажей 2
€ 1,900,000
Современный особняк с неповторимым юрмальским колоритом и красивой отделкой из натурального …
Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 223 м² 2/2 Этаж
€ 548,445
Шикарный дом с 3 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
Дом 7 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 7 комнат
Пиньки, Латвия
7 Количество комнат 374 м² Количество этажей 2
€ 295,000
Продажа дома в эксклюзивном районе рядом с лесом с широкой, ухоженной прилегающей площадью 2…
Дом 6 комнат в Lapsas, Латвия
Дом 6 комнат
Lapsas, Латвия
6 Количество комнат 239 м² Количество этажей 2
€ 329,000
Предлагаем приобрести светлый, просторный и энергоэффективный дом. Интерьердома выдержан в с…
Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 276 м² 2/2 Этаж
€ 750,000
Предлагаемый на продажу дом расположен в самом начале Юрмалы в районе Лиелупе, и территори…
Дом 8 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 8 комнат
Пиньки, Латвия
8 Количество комнат 460 м² 2 Этаж
€ 850,000
Дом находится в охраняемом новом поселке “Saliena”. Рига 8 км, Юрмала 2 км, и в 6 км от межд…
Дом 4 комнаты в Dzilnuciems, Латвия
Дом 4 комнаты
Dzilnuciems, Латвия
4 Количество комнат 245 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Предлагаем вам проект двухэтажного дома-близнеца, фактически состоящий из двух отдельных по…
Дом 6 комнат в Бабитский край, Латвия
Дом 6 комнат
Бабитский край, Латвия
6 Количество комнат 245 м² 2/2 Этаж
€ 500,000
Планировка: 1этаж гостиная с выходом на террасу , кухня, гостевой санузел, отдельная спальня…
Дом 8 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 8 комнат
Пиньки, Латвия
8 Количество комнат 400 м² 3/3 Этаж
€ 1,700,000
Продаётся новый дом - 400 кв.м на пр. Межа - красивая, тихая улица, напротив дома сосновый л…
Дом 6 комнат в Mezares, Латвия
Дом 6 комнат
Mezares, Латвия
6 Количество комнат 351 м² 2/2 Этаж
€ 480,000
Продаем новый частный дом в новом поселке Спилве. Удобное расположение - на расстоянии 10-…
Дом 6 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 6 комнат
Dzilnuciems, Латвия
6 Количество комнат 360 м² 1/2 Этаж
€ 643,211
Коттеджный поселок Green Village – ваша европейская резиденция!Жилой комплекс клубного…
Дом 4 комнаты в Бабитский край, Латвия
Дом 4 комнаты
Бабитский край, Латвия
4 Количество комнат 227 м² 3/3 Этаж
€ 390,000
Часть дома в кондоминиуме, со своим пляжем на берегу озера.Часть дома-227кв. м. - 4-комнатна…
Дом в Бабитский край, Латвия
Дом
Бабитский край, Латвия
680 м² 2/2 Этаж
€ 460,000
Предлагаем просторный 2-этажный дом с уникальной архитектурой и стилем. В доме просторная и …
Дом в Бабитский край, Латвия
Дом
Бабитский край, Латвия
1/1 Этаж
€ 600,000
Предлагаем участок земли с недостроенным домом на второй линии от озера.Идеальное место нахо…

Параметры недвижимости в Бабитский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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