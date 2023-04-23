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Квартиры в Бабитский край, Латвия

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34 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Mezares, Латвия
Квартира 2 комнаты
Mezares, Латвия
2 Количество комнат 40 м²
€ 102,850
Предлагаем к- продаже 2-комнатную квартиру в посёлке Спилве. Дом находится в окружении краси…
Квартира 3 спальни в Mezares, Латвия
Квартира 3 спальни
Mezares, Латвия
4 Количество комнат 104 м²
€ 215,380
Предлагаем очень просторную квартиру, расположенную в поселке Дравниеки, Спилве. Дом находит…
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 378,000
Двух-этажная квартира в новом проекте "Tennis Club 12" в тихом районе Юрмалы в Лиелупе Оп…
Квартира 2 спальни в Бабите, Латвия
Квартира 2 спальни
Бабите, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м²
€ 179,000
Продается 2-комнатная квартира с просторной террасой в Юрмале! Описание: - Единственная …
Квартира 1 спальня в Mezares, Латвия
Квартира 1 спальня
Mezares, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 109,000
Продается 2-комнатная квартира в Иманте в проекте "Метрополия". Квартира состоит из: -…
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 250,000
Уникальная возможность приобрести четырехкомнатная квартиру с видом на ландшафтный парк с фо…
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м²
€ 245,000
Уникальная возможность приобрести четырехкомнатная квартиру с видом на ландшафтный парк с фо…
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 220,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 218,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 220,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 165,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 164,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 165,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м²
€ 147,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м²
€ 148,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 1 спальня в Пиньки, Латвия
Квартира 1 спальня
Пиньки, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 114,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 1 спальня в Пиньки, Латвия
Квартира 1 спальня
Пиньки, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 115,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 1 спальня в Пиньки, Латвия
Квартира 1 спальня
Пиньки, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 115,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Спуньциемс, Латвия
Квартира 2 спальни
Спуньциемс, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 165,000
Новая уютная квартира. Полностью меблированная. Качественная мебель. Техника. Парковочное ме…
Квартира 2 спальни в Спуньциемс, Латвия
Квартира 2 спальни
Спуньциемс, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 180,000
Продаём квартиру в комплексе "Park Apartments" в проекте "Saliena" в районе Пиньки. Квартира…
Квартира 1 спальня в Mezares, Латвия
Квартира 1 спальня
Mezares, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 120,000
Продается 2-комнатная квартира в Иманте в одном из современных проектов "Метрополия". Ква…
Квартира 1 спальня в Mezares, Латвия
Квартира 1 спальня
Mezares, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 110,000
Продается 2-комнатная квартира в Иманте в одном из современных проектов "Метрополия". Ква…
Квартира 5 комнат в Пиньки, Латвия
Квартира 5 комнат
Пиньки, Латвия
5 Количество комнат 247 м² 2/3 Этаж
€ 589,390
Продаётся эксклюзивная 5-ти комнатная 2-х уровневая квартира в новом жилом комплексе Jurma…
Квартира 3 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 3 комнаты
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 140 м² 2/6 Этаж
€ 350,000
Предлагаем 3х-комнатную квартиру в новом проекте в Лиелупе - ";Мариенбад Лиелупе"; на берегу…
Квартира 5 комнат в Пиньки, Латвия
Квартира 5 комнат
Пиньки, Латвия
5 Количество комнат 547 м² 2/3 Этаж
€ 1,200,000
Продаётся эксклюзивная 5-ти комнатная 2-х уровневая квартира в новом жилом комплексе Jurma…
Квартира 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 4 комнаты
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 132 м² 1/4 Этаж
€ 393,000
Продаётся шикарная, светлая 2-х уровневая квартира с полной качественной отделкой и встроенн…
Квартира 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 4 комнаты
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 160 м² 2/4 Этаж
€ 400,000
Продается 4-комнатная квартира в элитном доме в новом проекте. Проект расположен в тихом и п…
Квартира 4 комнаты в Gatciems, Латвия
Квартира 4 комнаты
Gatciems, Латвия
4 Количество комнат 142 м² 3/3 Этаж
€ 330,000
Эксклюзивная квартира на Артиллерийской улице.Квартира занимает три этажа и имеет два входа.…
Квартира 3 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 3 комнаты
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 95 м² 2/6 Этаж
€ 325,000
Современные апартаменты на берегу моря. Живая безопасности 24 часа. Полный контроль доступа.…
Квартира 3 комнаты в Gatciems, Латвия
Квартира 3 комнаты
Gatciems, Латвия
3 Количество комнат 154 м² 7/7 Этаж
€ 460,000
CENTRUS находится в наиболее активной части центра города – в квартале, расположенном между …

Параметры недвижимости в Бабитский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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