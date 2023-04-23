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Бабитский край
Жильё в Бабитский край, Латвия
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77 объектов найдено
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Дом
Пиньки, Латвия
654 м²
1/2 Этаж
€ 5,500,000
Предлагаем на продажу эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из современного двухэтажного ос…
Дом 5 комнат
Mezares, Латвия
5 Количество комнат
369 м²
1/2 Этаж
€ 950,000
Современный 2-этажный дом в поселке “Dižbārdi”. Поселок закрытого типа. Проект…
Дом 3 спальни
Liberi, Латвия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
€ 432,000
Современный дом с бассейном в Приежциемс - между Ригой и Юрмалой. Описание: - 1 этаж: г…
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат
164 м²
Количество этажей 2
€ 395,000
Продаётся замечательный современный таунхаус в посёлке Saliena. Тихий, благоустроенный, обжи…
Квартира 2 комнаты
Mezares, Латвия
2 Количество комнат
40 м²
€ 102,850
Предлагаем к- продаже 2-комнатную квартиру в посёлке Спилве. Дом находится в окружении краси…
Квартира 3 спальни
Mezares, Латвия
4 Количество комнат
104 м²
€ 215,380
Предлагаем очень просторную квартиру, расположенную в поселке Дравниеки, Спилве. Дом находит…
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
5 Количество комнат
306 м²
2/2 Этаж
€ 733,426
Шикарный дом с 4 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
Дом 3 спальни
Пиньки, Латвия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
490 м²
€ 545,000
Предлагаем к продаже просторный семейный дом в 100м от реки Лиелупе в природном парке Рагака…
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 378,000
Двух-этажная квартира в новом проекте "Tennis Club 12" в тихом районе Юрмалы в Лиелупе Оп…
Квартира 2 спальни
Бабите, Латвия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
132 м²
€ 179,000
Продается 2-комнатная квартира с просторной террасой в Юрмале! Описание: - Единственная …
Квартира 1 спальня
Mezares, Латвия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 109,000
Продается 2-комнатная квартира в Иманте в проекте "Метрополия". Квартира состоит из: -…
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат
306 м²
2/2 Этаж
€ 1,000,000
Шикарный дом с 4 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлке закрытого типа в Пиньк…
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 250,000
Уникальная возможность приобрести четырехкомнатная квартиру с видом на ландшафтный парк с фо…
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
€ 245,000
Уникальная возможность приобрести четырехкомнатная квартиру с видом на ландшафтный парк с фо…
Дом 5 спален
Mezares, Латвия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
236 м²
€ 360,000
Продается светлый и просторный семейный дом в Букультах. Планировка: Первый этаж-кухня, …
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 220,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 218,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 220,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 165,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 164,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 165,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
€ 147,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
73 м²
€ 148,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 1 спальня
Пиньки, Латвия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 114,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 1 спальня
Пиньки, Латвия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 115,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 1 спальня
Пиньки, Латвия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 115,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни
Спуньциемс, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
72 м²
€ 165,000
Новая уютная квартира. Полностью меблированная. Качественная мебель. Техника. Парковочное ме…
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
5 Количество комнат
254 м²
Количество этажей 2
€ 685,000
Продаётся качественный дом в Пиньки, Бабитская волость, поселок ''Салиена'&#…
Квартира 2 спальни
Спуньциемс, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 180,000
Продаём квартиру в комплексе "Park Apartments" в проекте "Saliena" в районе Пиньки. Квартира…
Дом 3 спальни
Спуньциемс, Латвия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
220 м²
€ 320,000
Часть Коттеджа на две семьи в «Green Village» – удачное сочетание городского комфорта с пре…
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Параметры недвижимости в Бабитский край, Латвия
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