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Жильё в Бабитский край, Латвия

77 объектов найдено
Дом в Пиньки, Латвия
Дом
Пиньки, Латвия
654 м² 1/2 Этаж
€ 5,500,000
Предлагаем на продажу эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из современного двухэтажного ос…
Дом 5 комнат в Mezares, Латвия
Дом 5 комнат
Mezares, Латвия
5 Количество комнат 369 м² 1/2 Этаж
€ 950,000
Современный 2-этажный дом в поселке “Dižbārdi”. Поселок закрытого типа. Проект…
Дом 3 спальни в Liberi, Латвия
Дом 3 спальни
Liberi, Латвия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 432,000
Современный дом с бассейном в Приежциемс - между Ригой и Юрмалой. Описание: - 1 этаж: г…
Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 164 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продаётся замечательный современный таунхаус в посёлке Saliena. Тихий, благоустроенный, обжи…
Квартира 2 комнаты в Mezares, Латвия
Квартира 2 комнаты
Mezares, Латвия
2 Количество комнат 40 м²
€ 102,850
Предлагаем к- продаже 2-комнатную квартиру в посёлке Спилве. Дом находится в окружении краси…
Квартира 3 спальни в Mezares, Латвия
Квартира 3 спальни
Mezares, Латвия
4 Количество комнат 104 м²
€ 215,380
Предлагаем очень просторную квартиру, расположенную в поселке Дравниеки, Спилве. Дом находит…
Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
5 Количество комнат 306 м² 2/2 Этаж
€ 733,426
Шикарный дом с 4 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
Дом 3 спальни в Пиньки, Латвия
Дом 3 спальни
Пиньки, Латвия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 490 м²
€ 545,000
Предлагаем к продаже просторный семейный дом в 100м от реки Лиелупе в природном парке Рагака…
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 378,000
Двух-этажная квартира в новом проекте "Tennis Club 12" в тихом районе Юрмалы в Лиелупе Оп…
Квартира 2 спальни в Бабите, Латвия
Квартира 2 спальни
Бабите, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 132 м²
€ 179,000
Продается 2-комнатная квартира с просторной террасой в Юрмале! Описание: - Единственная …
Квартира 1 спальня в Mezares, Латвия
Квартира 1 спальня
Mezares, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 109,000
Продается 2-комнатная квартира в Иманте в проекте "Метрополия". Квартира состоит из: -…
Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 306 м² 2/2 Этаж
€ 1,000,000
Шикарный дом с 4 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлке закрытого типа в Пиньк…
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 250,000
Уникальная возможность приобрести четырехкомнатная квартиру с видом на ландшафтный парк с фо…
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м²
€ 245,000
Уникальная возможность приобрести четырехкомнатная квартиру с видом на ландшафтный парк с фо…
Дом 5 спален в Mezares, Латвия
Дом 5 спален
Mezares, Латвия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 236 м²
€ 360,000
Продается светлый и просторный семейный дом в Букультах. Планировка: Первый этаж-кухня, …
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 220,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 218,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 3 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 3 спальни
Пиньки, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 220,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 165,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 164,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 165,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м²
€ 147,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Пиньки, Латвия
Квартира 2 спальни
Пиньки, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м²
€ 148,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 1 спальня в Пиньки, Латвия
Квартира 1 спальня
Пиньки, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 114,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 1 спальня в Пиньки, Латвия
Квартира 1 спальня
Пиньки, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 115,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 1 спальня в Пиньки, Латвия
Квартира 1 спальня
Пиньки, Латвия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 115,000
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
Квартира 2 спальни в Спуньциемс, Латвия
Квартира 2 спальни
Спуньциемс, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 165,000
Новая уютная квартира. Полностью меблированная. Качественная мебель. Техника. Парковочное ме…
Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
5 Количество комнат 254 м² Количество этажей 2
€ 685,000
Продаётся качественный дом в Пиньки, Бабитская волость, поселок ''Салиена'&#…
Квартира 2 спальни в Спуньциемс, Латвия
Квартира 2 спальни
Спуньциемс, Латвия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 180,000
Продаём квартиру в комплексе "Park Apartments" в проекте "Saliena" в районе Пиньки. Квартира…
Дом 3 спальни в Спуньциемс, Латвия
Дом 3 спальни
Спуньциемс, Латвия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 320,000
Часть Коттеджа на две семьи в «Green Village» – удачное сочетание городского комфорта с пре…

Параметры недвижимости в Бабитский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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