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Квартиры с бассейном в Латвии

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Этаж 3/3
€ 399,000
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 138 м²
Этаж 3/3
€ 320,000

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