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Виллы в Аматский край, Латвия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Lacisi, Латвия
Вилла 3 спальни
Lacisi, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
€ 595,000
Вилла 3 спальни в Amata, Латвия
Вилла 3 спальни
Amata, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Этаж 2/3
€ 580,000

Параметры недвижимости в Аматский край, Латвия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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