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Жильё в Алуксненский край, Латвия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Kolbergis, Латвия
Дом 6 комнат
Kolbergis, Латвия
6 Количество комнат 313 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Продает эксклюзивную недвижимость - жилой дом в 313 кв. м площади и земельныи участoк 5300 к…
Дом 9 комнат в Kolbergis, Латвия
Дом 9 комнат
Kolbergis, Латвия
9 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 540,000
От центра Риги 20 км находиться лучший, элитный посёлок “Суниши”. Закрытого типа на берегу о…

Параметры недвижимости в Алуксненский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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