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Дома в Алуксне, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат с Spalni в Алуксне, Латвия
Дом 6 комнат с Spalni
Алуксне, Латвия
Комнаты 6
Площадь 313 м²
Количество этажей 3
Продает эксклюзивную недвижимость - жилой дом в 313 кв. м площади и земельныи участoк 5300 к…
€850,000
Realting.com
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