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Купить дом в Айзпутский край, Латвия

Айзпуте
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1 объект найдено
Дом 8 комнатв Айзпуте, Латвия
Дом 8 комнат
Айзпуте, Латвия
8 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продает новый удобный и теплый дом для большой семьи, который находится в престижном посёлке…

Параметры недвижимости в Айзпутский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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