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Купить недвижимость в Айзпуте, Латвия

1 объект найдено
Дом 8 комнатв Айзпуте, Латвия
Дом 8 комнат
Айзпуте, Латвия
8 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продает новый удобный и теплый дом для большой семьи, который находится в престижном посёлке…
Realting.com
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