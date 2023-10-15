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Дома в Айнажи, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат с видеонаблюдением, с охраной, с баней в Айнажи, Латвия
Дом 5 комнат с видеонаблюдением, с охраной, с баней
Айнажи, Латвия
Комнаты 5
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
Два дома в тихой части Юрмалы, Яундубулты, в окружении соснового леса, в 7 минутах ходьбы от…
€675,000
Realting.com
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