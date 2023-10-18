ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Латвия
adazu novads
Таунхаусы
Таунхаусы в adazu novads, Латвия
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
4
167 м²
1/4
Предлагаем на продажу апартаменты в новом эксклюзивном жилом проекте в дюнной зоне в Юрмале,…
€366,398
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
3
1
77 м²
Продается 3-комнатная квартира в Плявниеках в новом проекте. Квартира предлагается с полной …
€154,020
Рекомендовать
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с vid na more
Pape, Латвия
6
4
130 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€288,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
2
1
48 м²
Продажа квартиры в новом проекте City Home, 2022.год введен в эксплуатацию. Планировка: …
€141,000
Рекомендовать
Дом с террасой
Марупский край, Латвия
470 м²
3
Продается эксклюзивная недвижимость в Марупе, Рижский район. Земельный участок 3500 м2, жило…
€549,048
Рекомендовать
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с meblirovana polnostyu
Юрмала, Латвия
5
4
194 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€530,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
4
207 м²
2/2
Дом расположен в Юрмале, район Вайвари, ул.Имантас. Район преимущественно частной застройки,…
€348,004
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
3
2
190 м²
Квартира с просторной террасой 101 кв.м и утренним солнцем, жилая площадь 90 кв.м. Полная…
€355,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Рига, Латвия
3
130 м²
2/5
Предлагаем на продажу замечательную 3-х комнатную квартиру в посольском районе Риги. Квартир…
€392,747
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Латвия, Латвия
4
146 м²
2/3
Предлагаем приобрести эксклюзивную 4-комнатную квартиру, аналогов которой нет на латвийском …
€646,293
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
5
244 м²
3
Продаётся новый дом в 100 метрах от моря, на территории элитного жилого комплекса. Закрытая…
€974,411
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3
110 м²
4/5
Предлагаем на продажу просторную и элегантную квартиру с видом на парк в самом сердце рай…
€447,434
Рекомендовать
Параметры недвижимости в adazu novads, Латвия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL