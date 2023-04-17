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Купить дом возле озера в adazu novads, Латвия

1 объект найдено
Дом 2 спальнив Podnieki, Латвия
Дом 2 спальни
Podnieki, Латвия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² 1/1 Этаж
€ 394,800
Натуральный бревенчатый дом под Ригой на большом земельном участке с собственным прудом. Соб…

Параметры недвижимости в adazu novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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