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Купить недвижимость в adazu novads, Латвия

9 объектов найдено
Дом 2 спальнив Podnieki, Латвия
Дом 2 спальни
Podnieki, Латвия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² 1/1 Этаж
€ 394,800
Натуральный бревенчатый дом под Ригой на большом земельном участке с собственным прудом. Соб…
Дом 3 спальнив Nurnieki, Латвия
Дом 3 спальни
Nurnieki, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 225 м² 3/3 Этаж
€ 262,800
Большой семейный дом в тихом районе недалеко от центра Риги. Двухэтажный семейный дом с боль…
Дом 4 спальнив Nurnieki, Латвия
Дом 4 спальни
Nurnieki, Латвия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 265 м²
€ 640,000
Домовладение со своим выходом к озеру. Описание: - Домовладение с участком земли на бере…
Дом 8 комнатв Podnieki, Латвия
Дом 8 комнат
Podnieki, Латвия
8 Количество комнат 390 м² Количество этажей 2
€ 338,000
Прекрасная недвижимость для конфортабельного проживания в тихом месте Алдеры Адажской волост…
Дом 5 комнатв Podnieki, Латвия
Дом 5 комнат
Podnieki, Латвия
5 Количество комнат 265 м² Количество этажей 2
€ 385,000
Продается дом 265 м2 с четырьмя спальнями, тремя санузлами, сауной и гостиной, совмещенной с…
Дом 5 комнатв adazu novads, Латвия
Дом 5 комнат
adazu novads, Латвия
5 Количество комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 330,000
Продаем половинку дома-двойника в тихом поселке Бривкалны, расположенном на берегу озера в д…
Дом 7 комнатв Адажи, Латвия
Дом 7 комнат
Адажи, Латвия
7 Количество комнат 290 м²
€ 490,000
Продаётся большой, дом в Адажи, построенный в 2006 году из качественных материалов. Красивое…
Домв adazu novads, Латвия
Дом
adazu novads, Латвия
300 м²
€ 582,000
Продаётся недвижимость на берегу реки Гауя, рядом с посёлком Ани, Адажская волость. Расстоян…
Дом 7 комнатв Podnieki, Латвия
Дом 7 комнат
Podnieki, Латвия
7 Количество комнат 423 м²
€ 460,000
Элегантный особняк в экологически чистом пригороде Риги, в новом поселке бизнес-класса "Mars…

Параметры недвижимости в adazu novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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