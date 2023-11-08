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Жильё в Nam Bak District, Лаос

1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Nam Bak District, Лаос
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Nam Bak District, Лаос
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
Great views in Herceg Novi: 2 bedroom, 1 bathroom spacious apartment is situated in Herceg N…
€130,000

Параметры недвижимости в Nam Bak District, Лаос

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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