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Таунхаусы в Кыргызстан

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€54,953
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€66,322

Параметры недвижимости в Кыргызстан

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