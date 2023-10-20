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Дома в Иссык-Кульская область, Кыргызстан

Чолпон-Ата
4
8 объектов найдено
Дом 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка в Чок-Тал, Кыргызстан
Дом 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка
Чок-Тал, Кыргызстан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся…
€87,303
Коттедж 5 спален с парковка в Бостери, Кыргызстан
Коттедж 5 спален с парковка
Бостери, Кыргызстан
Комнаты 6
Площадь 164 м²
Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся…
€151,832
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка, с c ремонтом в Коджояр, Кыргызстан
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка, с c ремонтом
Коджояр, Кыргызстан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся…
€52,192
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с c ремонтом в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с c ремонтом
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€96,793
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Балыкчы, Кыргызстан
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Балыкчы, Кыргызстан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€149,934
Коттедж 3 комнаты с балконом, с мебелью, с видом на море в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Коттедж 3 комнаты с балконом, с мебелью, с видом на море
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 3
Площадь 191 м²
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€174,607
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€55,039
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€66,427

Типы недвижимости в Иссык-Кульская область

коттеджи

Параметры недвижимости в Иссык-Кульская область, Кыргызстан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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