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Коттеджи в Иссык-Кульская область, Кыргызстан

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 5 спален с парковка в Бостери, Кыргызстан
Коттедж 5 спален с парковка
Бостери, Кыргызстан
Комнаты 6
Площадь 164 м²
Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся…
€151,832
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Балыкчы, Кыргызстан
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Балыкчы, Кыргызстан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€149,934
Коттедж 3 комнаты с балконом, с мебелью, с видом на море в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Коттедж 3 комнаты с балконом, с мебелью, с видом на море
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 3
Площадь 191 м²
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€174,607

Параметры недвижимости в Иссык-Кульская область, Кыргызстан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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