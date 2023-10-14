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Дома в Чолпон-Ата, Кыргызстан

4 объекта найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с c ремонтом в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с c ремонтом
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€97,027
Коттедж 3 комнаты с балконом, с мебелью, с видом на море в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Коттедж 3 комнаты с балконом, с мебелью, с видом на море
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 3
Площадь 191 м²
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€175,030
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€55,172
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€66,587
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