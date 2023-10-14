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Коттеджи с видом на море в Чолпон-Ата, Кыргызстан

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты с балконом, с мебелью, с видом на море в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Коттедж 3 комнаты с балконом, с мебелью, с видом на море
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 3
Площадь 191 м²
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€175,030
Realting.com
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