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Квартиры в Чолпон-Ата, Кыргызстан

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Квартира 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€45,660
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€39,952
Realting.com
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