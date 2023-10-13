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Жильё с видом на горы в Балыкчы, Кыргызстан

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Балыкчы, Кыргызстан
Коттедж 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Балыкчы, Кыргызстан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€149,966
Realting.com
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