Купить квартиру с видом на горы в Кыргызстан

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Квартира 2 спальни
Бишкек, Кыргызстан
5 Количество комнат
2 ванных комнат
256 м²
4/4 Этаж
Цена по запросу
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 кв…
Квартира 2 спальни
Бишкек, Кыргызстан
4 Количество комнат
2 ванных комнат
205 м²
3/4 Этаж
Цена по запросу
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 кв…
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