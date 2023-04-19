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Купить квартиру с видом на горы в Кыргызстан

двухкомнатные
2
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Бишкек, Кыргызстан
Квартира 2 спальни
Бишкек, Кыргызстан
5 Количество комнат 2 ванных комнат 256 м² 4/4 Этаж
Цена по запросу
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 кв…
Квартира 2 спальнив Бишкек, Кыргызстан
Квартира 2 спальни
Бишкек, Кыргызстан
4 Количество комнат 2 ванных комнат 205 м² 3/4 Этаж
Цена по запросу
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 кв…

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