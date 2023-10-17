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Квартиры в Кыргызстан

Иссык-Кульская область
8
Квартира В архив
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка в Корумду, Кыргызстан
Квартира 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка
Корумду, Кыргызстан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся…
€94,746
Квартира 1 спальня в Чок-Тал, Кыргызстан
Квартира 1 спальня
Чок-Тал, Кыргызстан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся…
€59,690
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Корумду, Кыргызстан
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Корумду, Кыргызстан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4
Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся…
€85,272
Квартира 2 спальни с мебелью, с парковка, с c ремонтом в Бостери, Кыргызстан
Квартира 2 спальни с мебелью, с парковка, с c ремонтом
Бостери, Кыргызстан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся…
€50,216
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Чок-Тал, Кыргызстан
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Чок-Тал, Кыргызстан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся…
€51,163
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой в Бостери, Кыргызстан
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой
Бостери, Кыргызстан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Идеальный вариант для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон помеся…
€56,848
Квартира 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Квартира 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой, с парковка
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€45,478
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Чолпон-Ата, Кыргызстан
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Чолпон-Ата, Кыргызстан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Идеальный вариант как для инвестиций (сдавать в аренду можно в сезон посуточно, в несезон по…
€39,793
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бишкек, Кыргызстан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бишкек, Кыргызстан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Этаж 4/4
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 квартиры на 1 …
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Бишкек, Кыргызстан
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бишкек, Кыргызстан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/4
Клубный дом «Prestige Hall» О клубном доме Закрытый VIP-городок 32 квартиры на 1 …
Цена по запросу

Типы недвижимости в Кыргызстан

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Кыргызстан

с видом на горы
недорогая
элитная
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