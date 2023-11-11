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Виллы в Кении

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Найроби, Кения
Вилла 6 спален
Найроби, Кения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 023 м²
Количество этажей 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
€1,12 млн

Параметры недвижимости в Кении

недорогая
элитная
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