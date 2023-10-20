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Таунхаусы в Кении

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Найроби, Кения
Таунхаус 4 спальни
Найроби, Кения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Kenpipe Gardens 3 & amp; усилитель; 4 спальни дуплекс сейчас продажа ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ Полностью…
€99,185

Параметры недвижимости в Кении

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