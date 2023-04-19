Купить дом в Central Kenya, Кения

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Дом 3 спальни
Ruiru, Кения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 47,000
3 Спальни Бунгало дом на продажу в Руиру Кимбо - недавно построенный (продается как есть)Эта…
Параметры недвижимости в Central Kenya, Кения
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