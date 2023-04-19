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Купить недвижимость в Central Kenya, Кения

Kiambu County
1
Ruiru
1
1 объект найдено
Дом 3 спальнив Ruiru, Кения
Дом 3 спальни
Ruiru, Кения
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 47,000
3 Спальни Бунгало дом на продажу в Руиру Кимбо - недавно построенный (продается как есть)Эта…

Параметры недвижимости в Central Kenya, Кения

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