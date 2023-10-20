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Бунгало в Кении

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1 объект найдено
Бунгало 5 спален с парковкой, с гаражом, с садом в Найроби, Кения
Бунгало 5 спален с парковкой, с гаражом, с садом
Найроби, Кения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
& nbsp; & nbsp; & nbsp; Расположен в Нгонге, Верхняя Матасия и 10 минут & rsquo; езды от гор…
€311,724

Параметры недвижимости в Кении

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