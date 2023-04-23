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Жильё с видом на горы в Талгарский район, Казахстан

Panfilovskiy selskiy okrug
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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Альмерек, Казахстан
Коттедж 4 спальни
Альмерек, Казахстан
2 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 88,933
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
Квартира 1 спальня в Альмерек, Казахстан
Квартира 1 спальня
Альмерек, Казахстан
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/3 Этаж
€ 23,532
Загородная квартира в коттеджном городке Жана Куат, в северном направлении от г. Алматы (вбл…

Параметры недвижимости в Талгарский район, Казахстан

недорогая
элитная
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