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Купить квартиру с видом на горы в Panfilovskiy selskiy okrug, Казахстан

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Альмерек, Казахстан
Квартира 1 спальня
Альмерек, Казахстан
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/3 Этаж
€ 23,902
Загородная квартира в коттеджном городке Жана Куат, в северном направлении от г. Алматы (вбл…

Параметры недвижимости в Panfilovskiy selskiy okrug, Казахстан

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